Heidy Purga: kultuuripealinna kohalolu oli nähtav, selle kaugemale ulatuv mõju on tuntav veel aegade möödudeski

Euroopa kultuuripealinnade algatus on kõige nähtavam ja suurema haardega kultuurialane ettevõtmine kogu Euroopa Liidus. Elujõuline kultuur on kontaktis eelkõige oma kogukonnaga. Ühiselt kogetud elamused taastoodavad ühiskonnas turvatunnet ja annavad majanduslikku kasu. Seepärast mõistavad omavalitsused ja riigid kultuuripealinna algatuse potentsiaali ja olulisust.

Ka Tartule on kultuuripealinna tiitel kaasa toonud märkimisväärse majandusliku aktiivsuse ning mõistetavalt soovime juba praegu numbreid kokku lugeda. Kultuuri majandust hoogustav mõju ulatub siiski kaugemale konkreetse sündmuse lõpuaplausist. Me teame, et kultuurisündmustel Tartus oli otsene piletitulu, külastajad tegid kulutusi toodetele ja teenustele, ning juba praegu teada, et piirkonda külastas 17% rohkem turiste. Lisaks veel raskemini mõõdetav pikaajaline mõju, sest sõna levib ning mõnusasse keskkonda tahetakse tulla tagasi.

Tartu sättis ambitsiooni kõrgele, põhjendatult. Nii oli kultuuripealinna algatusse haaratud kogu Lõuna-Eesti regioon. Üle 1600 teoks saanud sündmust meeskonna poolt prognoositud 1000 asemel on näide edukast kaasamisest ja ühisest eesmärgist, mis liitis veerand Eestit. Meie praktikat kogukondade kaasamisel, mil käivad eelarutelud kultuuri rahastamise tuleviku üle Euroopa tasandil, on juba jagatud ka Brüsselis ning teistes kultuuripealinnades.

Vahetu ekspertiis jõuab järgnevate kultuuripealinnade korraldajateni tänu sellele, et Tartu 2024 meeskonna välissuhete koordinaator Erni Kask valiti Euroopa kultuuripealinnade ekspertkomisjoni liikmeks. Eesti kogemusi on jagamas käidud nii Euroopa Parlamendi kultuurikomisjonile kui ka liikmesriikidele Euroopa Liidu kultuuri töörühmas. Eks kirjelda seegi Tartu kultuuripealinna aasta pikemaaegset mõju, mis väljub kitsamate sündmuste kontekstist. Eesti on rahvusvaheliselt hinnatud kaasarääkija Euroopa kultuuri tulevikku puudutavates aruteludes. Sellest võidab kogu meie riik ja ümbritsev regioon.