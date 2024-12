Horvaatia põhikoolis toimus noarünnak, hukkus koolilaps

19-aastane ründaja sisenes täna varahommikul Prečko põhikooli esimese klassi klassiruumi ja ründas noaga õpetajat ning mitut last, vahendas N1.

Helikopterid viisid vigastatud haiglatesse. Noarünnaku ohvriks langenud õpetaja sai eluohtlikke vigastusi ja on kriitilises seisundis, teatas Sveti Duh haigla.

„Ründaja on politsei vahi all. Vigastatud isikud saavad arstiabi,“ ütles Zagrebi politsei.

Arvatavasti on ründaja kooli endine õpilane. „Ta põgenes kuriteopaigast ja sulges end lähedalasuvasse tervisekeskusesse, kus ta püüdis end noaga vigastada,“ ütles siseminister Davor Bozinovic ajakirjanikele.

Bozinovic ütles, et kahtlustataval olid varem psühholoogilised probleemid ja ta oli eelmisel aastal üritanud sooritada enesetappu.

Peaminister Andrej Plenkovic ütles, et riik on juhtunust šokeeritud. Ta lisas, et tervishoiuminister Irena Hristic külastab haiglaid, kus ravitakse rünnakus haavata saanud inimesi.