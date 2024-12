Šokk ja kriis. Eksperdid prognoosivad 2025. aastal Venemaa majanduse kukkumist

„6,3% SKP-st kulutame me kaitsevõime suurendamisele, tugevdamisele... Lõpmatuseni neid kulutusi me suurendada ei saa.“ Need sõnad ei pärine mõne Vene opositsionääri esinemisest, vaid tegu on Venemaa presidendi Vladimir Putini avaldusega, mille ta tegi 16. detsembril Moskvas suures propagandistlikus tele-show’s „Venemaa föderatsiooni kaitseministeeriumi laiendatud kolleegium“.