PPA käed jäävad Narva piiri ääres järjekorrakohtadega äritsejate puhul lühikeseks: see ei ole süütegu

Üks naine kirjeldas eile Delfile, et kella 16 paiku ilmusid kohale politseinikud, kes eelmisel õhtul tehtud järjekorranimekirjad ära viskasid ja inimesed ühte ritta koondasid, misjärel hakkas ka järjekord liikuma. Naise kirjeldusel trügivad rivis enamasti mehed, kellel pole pagasit või on see kahtlaselt väike.