ERK-i liikmed liitusid Pärnu linnavolikogus Keskerakonna fraktsiooniga. Kullerkupp: ERK-ist me ei lahku

„ERK-is olen ikka jätkuvalt ilusti edasi ja ei kavatse kuskile lahkuda, sest ma olen ikkagi asutajaliige ja mul on vastutus ka oma inimeste, oma liikmete ja ühiskonna eest,“ kinnitas endine EKRE ja praegune ERK-i liige Helle Kullerkupp.

Kullerkupu sõnul jäid nad peale EKRE pereheitmist Pärnu linnavolikogus fraktsioonituks. „Töökorra järgi on nii, et kui on viis liiget, siis saab teha fraktsiooni, aga fraktsiooni saab ainult üks kord teha valimistsükli sees. Meil viiel, kes me EKRE-st lahkusime, ei olnudki võimalik fraktsiooni teha,“ kirjeldas ta.

„Meil ei olnud enam komisjonis lisaliikmete kohti ja EKRE täitis kohe need 1. septembrist oma inimestega ja selleks, et oleks meil oma esindatus ja võimalus panustada komisjonides ning laiapõhjalisemalt olla info juures, siis meil ei jäänud muud üle kui liituda Keskerakonna fraktsiooniga,“ rääkis Kullerkupp. Nüüd saavad ERK-i liikmed ka komisjonides kohti juurde.

Keskerakond võttis oma tiiva alla

Keskerakonnaga on ERK-il juba ammu soojad suhted. „Kohalikud teemad meil Keskerakonnaga päris palju kattuvad ja me oleme siiamaani alati kokkuleppele saanud. See koostöö on meil siiamaani sujunud ja ega meil ei olnudki muud varianti, Reformiga me ju ometigi ei liitu,“ ütles Kullerkupp.

Teine variant oleks olnud ERK-i liikmetel kaaluda linnapea valimisliitu, kuid Kullerkupu sõnul on ka selle näol tegemist ajutise konstruktsiooniga. Isamaasse kindlasti Kullerkupp ei läheks.

Võimupööret ei tule

Kuigi Keskerakonna fraktsioon on nüüd Pärnu linnavolikogus kõige suurem, siis võimupööret opositsioon Kullerkupu sõnul ei plaani. „Me oleme kahel korral proovinud ja alati on Isamaa ära vingerdanud, et Isamaaga ei saa nagu luurele minna,“ ütles ta. Tulevikus ta koostööd siiski ei välista.