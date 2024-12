Herson sattus enneolematu tule alla ning sinna püüdsid tungida Vene diversiooni- ja luuregrupid

Hersoni oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Prokudin teatas, et Herson ja selle ümbrus olid vaenlase suurtükiväe massilise tule all Dnepri jõe okupeeritud vasakkaldalt. Tuld anti elamukvartalitele ning kriitilisele ja sotsiaalsele infrastruktuurile. Pihta on saanud elumajad ja kaks meditsiiniasutust. On teada kannatanutest ja hukkunust, teatas Prokudin.