VIDEO | Venemaa Murmanski oblastis toimusid sõjaliste objektide lähedal plahvatused

Eile teatas Norra väljaanne Barents Observer, et ühest plahvatusest avaldatud video geolokeeriti Murmanski äärelinna Oktjabrski rajooni Skalnaja tänava maja nr 9 juurde. Plahvatust on näha kilomeetreid põhja pool, vahendab Meduza.

Barents Observer teatas, et selles piirkonnas asub mitu sõjalist objekti. 13 kilomeetri kaugusel video salvestamise kohast asub Vene mereväe lennubaas Severomorsk-1 ja 12 kilomeetri kaugusel avatud relvaladu.

Väljaanne Agentstvo teatas, et kohalikud elanikud arvasid, et plahvatused võisid olla seotud õhkimistöödega ühes karjääris. Aga need tööd jäeti ära.