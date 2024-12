VIDEO | Venemaa ründas Kiievit rakettidega. Süttisid autod ja katused, hukkus üks inimene

Ukraina õhujõud teatasid, et ulatuslik õhuhäire anti kogu riigis rakette Kinžal kandvate vaenlase hävituslennukite MiG-31K õhkutõusmise tõttu.

Kiievi linna sõjaadministratsioon teatas, et Holossijivskõi rajoonis said kahjustada kontorihoone, tänavasillutis ja gaasitoru. Põles viis autot. Linnapea Vitali Klõtško teatel sai kahjustada ka kaugküttetoru. Kannatanuid on Klõtško teatel seitse.