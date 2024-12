Uuring: iga viies parklaõnnetuse põhjustaja põgeneb

Uuringust ilmnes, et parklates toimunud õnnetustes on osalenud rohkem kui veerand Eesti autojuhtidest, üle 55-aastaste inimeste puhul ulatub see näitaja juba üle kolmandiku. Kuigi võiks eeldada, et sellised kokkupõrked juhtuvad tavaliselt suuremate linnade elanikega, selgus uuringust, et sarnases mahus on seda kogenud kõigi piirkondade elanikud.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul kuuleme tihti suurte kaubanduskeskuste parklatest kui probleemsetest kohtadest, kuid palju õnnetusi toimub ka väiksemates linnades.

„Ligi pool kõigist autodega juhtuvatest õnnetustest leiab aset parklates. Kindlasti saab üht-teist ära teha, kui vältida tipptundidel kaubanduskeskuste ja poodide külastamist. Aga ka siis, kui oled ise väga hoolikas, ei saa välistada seda, et näiteks keegi lööb enda auto uksega sinu sõidukile mõlgi. Kusjuures ka see on liiklusõnnetus ning tuleks sellena registreerida,“ täpsustas Kruus.

Parklaõnnetustes osalenud inimestest kaks kolmandikku on seda kogenud ühe korra, kolmandik kaks-kolm korda ning mõned sellest enamgi. Pooltel juhtudel oli süüdlane teine osapool, kolmandikul juhtudel uuringu küsimustele vastanud autojuht ning 15% on osalenud parklaõnnetuses nii süüdlase kui ka kannatanuna.

„Eelkõige tuleb jääda rahulikuks. Kui õnnetus juhtub, siis kindlasti registreeri see,“ soovitas Kruus. „Kui sa ei leia teise auto omanikku, teavita politseid ja registreeri liiklusõnnetus kindlustusseltsi mobiiliäpis või iseteeninduses. Õnnetust registreerimata ei tohi kohapealt lahkuda, kuna politsei võib selle liigitada põgenemiseks ja siis tuleb juhil oma taskust kinni maksta nii sõidukite remont kui ka võimalik trahv politseilt. Tähele tasub panna ka seda, et oma numbri ja andmete jätmine kojamehe vahele ei ole õnnetuse registreerimine.“

Uuringu tulemustest selgus, et õnnetuse registreerib õigesti kaks kolmandikku inimestest. Viiendik parklaõnnetuses osalejatest sõlmib omavahel kokkuleppe ja ülejäänud kas põgenevad või jätavad kojamehe vahele oma numbri.