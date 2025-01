Koomik Sander Õigus: monotüki-meestel ja stand-up’i etendustel on väga suur vahe. Miks viimane näitlejaid nii väga paelub?

Sander väidab, et tema pereliikmed ja lähedasemad on palju naljakamad kui tema ning nii meeldib talle nende seltskonnas olla. Mees tunnistab, et mitmel korral on ta öelnud neile, et sooviks nende repliiki või nalja oma shows kasutada. Enda sõnul ei oska ta näidelda, vaid ainult reaalsust peegeldada.

Mis seos on Gunnar Grapsil Sander Õigusega? Millal sai tänasel päeval koomikuna leiba teeniv mees aru, et ta on naljakas? Mis on vahe on näitlejate monotükkidel ja stand-up komöödial? Sandrit huvitab, et miks viimane näitlejaid nii väga paelub? Nimelt on see kõikjal maailmas väga tavaline, et kui stand-up saab riigis populaarseks, hakkab iga komöödianäitleja selle žanriga katsetama. Mille nahka on tema meelest mitmete näitlejate huumorietendused läinud? Millist rolli mängib laval Sandri välimus? Kuidas saab heaks koomikuks ja miks mingid naljad ei toimi?