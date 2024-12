Tallinnasse kolinud näitleja Karl Robert Saaremäe: siinne tempo on palju kiirem kui Viljandis ning inimesed rohkem teineteise kõride kallal

Jussi 2024. aasta algas Tais taipoksilaagris, kuhu sai põgenetud pärast detsembrikuist ületöötamist, et tulla tagasi puhanuna, heas füüsilises vormis. Kuidas Juss oma aastaplaane teeb? Kas alustab uusaasta lubadustega või planeerib elu kuude kaupa? Mees tunnistab, et see aasta on tema jaoks olnud vaimselt kasvamise aasta, aga meelde jääb see ka ägedate reiside poolest.