MIDA KEEGI EI KUULE I Zooloog Joosep Sarapuu: leidsin reisil oma vannitoast skorpioni ning tõin ta suveniirina koju kaasa

Teooriaid on erinevaid, ent mis seis tegelikkuses loomariigis valitseb? Kas vastab tõele, et mitmed liigid on ohus ja loodus hävib? Mees räägib piirkondadest, kus elavad hõimurahvad, kes pole läänest pärit inimest kunagi näinud ning kuhu pole ka betoonidžungel jõudnud, mille ehitamine loodust ja erinevaid liike teadupärast hävitab. Mees juhib ka tähelepanu, et paljudes paikades nagu näiteks Madagaskaril on imekaunid rahvuspargid, ent sellega ka „metsik džungel“ piirdub.

Milline on looduse olukord aga Eestis? Mida saaksime teha, et olukorda parendada? Kas vastab tõele, et hunte on Maarjamaa metsades liiga palju või on see vale arusaam? Mis koduloomad Joosepil endal on? Millist nõu annab mees aga turistidele, kes ei soovi džunglis madudega kokku juhtuda?