Moskva: Lavrov ja tema Šveitsi kolleeg arutasid telefonikõnes Ukraina sõda

Juunis korraldas Šveits Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi palvel rahukonverentsi, kuhu Venemaad ei kutsutud. Zelenskõi on öelnud, et ta loodab korraldada teise konverentsi ja kutsuda ka Venemaa. Moskva on öelnud, et nad ei osaleks kohtumisel.