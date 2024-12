Rootsi politsei pääses Hiina laevale, mida seostatakse merekaablite purunemisega

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles, et Stockholm esitas Hiinale novembri lõpus ametliku abitaotluse, kuid rõhutas, et Pekingile pole esitatud mingeid süüdistusi.

Mitme riigi lääne luureametnikud on öelnud, et nad on kindlad, et Hiina laev põhjustas mõlema kaabli katkemise. Ametnikel on erinevad seisukohad selle kohta, kas tegemist oli õnnetusjuhtumiga või võis see olla tahtlik.