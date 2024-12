Eesti-Gruusia parlamendirühma uus juht Ando Kiviberg: tuleb minna Gruusiasse kohapeale ja rääkida inimestega

Ando Kiviberg (Eesti 200) kinnitas Delfile, et Laatsi tagandamine parlamendirühma esimehe kohalt läks läbi ning temast saab rühma uus esimees. „Mina andsin eile nõusoleku kandideerida uueks (esimeheks – toim.) ja ma saan aru, et häältega 14-8 on mind toetatud,“ sõnas ta.

Kiviberg rääkis, et Gruusia on Eesti välispoliitika jaoks prioriteetne arengukoostöö riik olnud väga pikka aega. „Eesti on panustanud nende aitamisse, toetamisse väga suurt ressurssi mitte ainult riigi tasemel, vaid ka kodanike tasemel. Ma tuletan meelde näiteks seda sama algatust, kus noored tublid ettevõtjad läksid Gruusia teekultuuri päästma ja tõmbasid uuesti käima teeistandused ja muu. Neid näiteid on seal veel, päris paljud Eesti ettevõtjad on läinud sinna sisse ja appi ja arendama,“ jätkas Kiviberg.