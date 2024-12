DELFI BRÜSSELIS | Zelenskõi: ärge lükake meid kuristikku. Michal: ei tohi elada vaherahu unistuses

Kristen Michali sõnul on ainus viis saavutada Venemaa peatumine see, kui Ukrainale antakse vahendid, mida neil vaja on. „Et nad ei peaks pidama mitut lahingut,“ ütles Michal. „Täna teavad kõik, et talv ja kevad tulevad väga rasked. Venemaa lõhub kavakindlalt kõike, et jääks mulje, et Ukrainasse ei saa tagasi tulla, et seal ei saa elada, sest elekter on ära ja küte maas,“ sõnas valitsusjuht.