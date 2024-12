VIDEO | Putin tegi ettepaneku Orešniku ja Lääne õhutõrje duelliks Kiievi kohal

Oma iga-aastasel pressikonverentsil ja otseliini ühisüritusel väitis Putin taas, et õhutõrje ei suuda peatada Orešniku raketti ja pakkus, et Lääs võib teha ettepaneku seda katsetada, vahendab Kyiv Independent.

„Las nad määravad ühe sihtmärgi, näiteks Kiievis. Las nad koondavad sinna kõik oma õhutõrje- ja raketitõrjejõud ja meie lööme seda Orešnikuga ja vaatame, mis juhtub,“ sõnas Venemaa juht.

Hoolimata Putini väidetest ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et on olemas õhutõrjesüsteeme, mis suudavad raketi edukalt peatada. Nimelt on USA-l raketitõrjesüsteem THAAD, mis on mõeldud ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Süsteeme pole Ukrainale tarnitud, mistõttu pole seda Orešniku vastu kasutatud.

Venemaa president ütles pressikonverentsil, et USA õhutõrjesüsteemid on „kallid ja ebatõhusad“. Ta lisas, et ei näe „mingit probleemi“, kui Washington otsustab Ukrainale THAAD süsteemi tarnida.

Oma sõnavõtus rõhutas Putin, et Orešnik on täiesti uus relv. Eksperdid on varasemalt selle väite vaidlustanud, öeldes, et relv põhineb olemasoleval RS-26 Rubezh süsteemil.

Kremli juht on varem ähvardanud rünnata Orešnikuga Kiievi otsuste langetamise punkte ja öelnud, et Venemaa alustab rakettide masstootmist.

Venemaa kasutas esmakordselt Orešniku raketti 21. novembril Ukrainas asuva Dnipro vastu. Putini sõnul oli löök vastus Ukraina rünnakutele Lääne pikamaarakettidega Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide pihta.

