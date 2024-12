Tulevane paavst võib olla ka mustanahaline või asiaat. Parem šanss on praegu siiski itaallastel

Paari päeva eest 88-aastaseks saanud paavst Franciscusel ei ole ühtki tõsiselt ohtlikku haigust, aga kirikupea on siiski põdur. Haige põlve tõttu on ta viimased kaks aastat liikunud ratastoolis, mullu opereeriti tal kubemesonga ning tänavu on ta põdenud grippi ja bronhiiti. Detsembri alguses toimunud kardinalide kuulutamisele ilmus ta lausa sinikates näoga, sest oli Vatikani teatel kukkunud vastu kohvilauda.