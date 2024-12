Narvas on järjekorrad Venemaa piiril viimaste päevadega märkimisväärselt kasvanud ning oodata on veelgi pikemaid järjekordi. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) rääkis Delfile, et ei soovita Venemaale reisida ka neil, kes plaanivad lähedasi külastada.