VIDEO | Kättemaks? Vene mees süütas petturite juhendamisel Peterburis sõjakomissariaadi

Näib, et sarnaseid meetodeid on hakatud kasutama ka venelaste endi vastu. 18. detsembri hommikul peeti kinni 24-aastane Sestroretskis elav mees, kes süütas molotovi kokteilide abil Peterburi kesklinnas asuva sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroo. Teo kaalutletust ilmestab tõik, et süütamise hetkel sõitsid mööda mitmed autod, jalutasid jalakäijad.