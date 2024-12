Kristina Kallas saatis EKA rektorile Iisraeli ülikooliga seoses pöördumise

„Eesti Vabariik ja Iisraeli riik on sõlminud kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö lepingu ning me peame väga oluliseks koostööd Iisraeli ülikoolidega teaduse ja kõrghariduse vallas. Iisraelis on väga kõrgelt hinnatud teadustasemega ülikoolid ning haridus- ja teadusministrina soovin, et koostöö nendega jätkuks ka tänases poliitiliselt keerulises olukorras,“ seisab Kallase poolt Kalmule saadetud kirjas.