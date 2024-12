Kaklusklubiks kujunenud puurivaba koertehoid pani päevapealt uksed kinni

Eesti Päevaleht kirjutas tänavu märtsis , et ettevõtja Aivar Roop üritas kõigi ekspertide nõuannete kiuste pidada puurivaba koertehoidu, mis aga muutus kiiresti pureluspesaks. Üleeile teatas Nufnuf klientidele saadetud kirjas, et lõpetab 18. detsembrist töö. Ettevõtte Facebooki kontol ja kodulehel sellekohast teavet veel ei ole.

Äriregistri andmetest ilmneb, et muutused hakkasid toimuma juba suvel. Juunis lõid Aivar Roop, Siim Oja, Carmen Kass ja Triinu Bucheton firma Doggy Life OÜ ning Nufnufi koertehoiu kodulehe andmetel on just see firma praegu koertehoiu pidaja. Juhatuse liige on Siim Oja ja praeguseks on üsna värske ettevõte juba maksuametile ligi 6000 eurot võlgu.