Kaks Eesti parteid hakkasid Gruusia meeleavalduste najal võimumänge mängima. Õhtul selgub, kumb võidab

Eilses riigikogu infotunnis läksid Margus Tsahkna ja Lauri Laats Gruusia teemal tuliselt vaidlema. Kui Tsahkna jäi kindlaks oma seisukohale, et Eesti peab toetama valitsuse vastu mässavaid grusiine, siis Eesti-Gruusia parlamendirühma juht Laats arvas, et lääs peaks püüdma olukorda diplomaatiliselt lahendada. Tänaseks on parlamendirühma astunud terve Eesti 200 fraktsioon ja Laats plaanitakse rühma esimehe kohalt minema lüüa.