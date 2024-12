Gripp ja koroona on pead tõstnud. Haigestumine aina kasvab

Möödunud nädalal registreeriti kokku 76 gripijuhtu. Laboratoorselt kinnitati 41 gripiviirust, millest 33 olid A-gripiviirused ja 8 B-gripiviirused. Gripiviiruse aktiivsus on viimase nelja nädala jooksul järjepidevalt kasvanud ning grippi haigestunute arv on võrreldes eelmise nädalaga kahekordistunud.

TEHIKu andmetel hospitaliseeriti eelmisel nädalal gripi tõttu neli patsienti. Ühel juhul esines gripp kaasuva haigusena. Arvestades gripiviiruse omadust ägestada kroonilisi haigusi, ei saa välistada, et põhihaiguse ägenemise põhjus oli seotud gripiviirusega.

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on ägedate hingamisteede nakkuste tõttu esmatasandi tervishoiutöötajate ja haiglatesse pöördumiste arv hetkel hooajaliste ootuste piires, kuid gripiviiruse aktiivsus on kasvutrendis. Euroopa Liidu ning Euroopa majanduspiirkonna riikides on positiivsete testide osakaal 10%, mis viitab talvise gripiepideemia algusele.