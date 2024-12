35 aastat MRP tühistamisest. Otsuse jõustumise määrasid eelnenud ööl toimunud salapärased sammud

Jõululaupäeval 35 aastat tagasi hääletati Moskvas tohutu häälteenamusega selle poolt, et Eesti okupeerimise aluseks olnud 1939. aastal sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt (MRP) enam ei kehti ja seega oli Eesti Nõukogude Liidu koosseisu kuulumine ebaseaduslik. Eelkõige eestlaste eestvedamisel tehtud otsuse tähtsus on paraku ununenud, kuid just sel päeval, 24. detsembril 1989 otsustati ära, et Baltimaad taastavad oma iseseisvuse.