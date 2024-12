FOTOD | Riigikokku saabus jõuluvana. Ta pidas meeles ka kurikuulsat Hiina visiiti

Nagu ka varasematel aastatel, oli ta sõnavõttu pikitud huumorit ja irooniat. „Teil on selja taga väga tulemusrikas ja mõnus aasta. Näen, et hoiate praegugi ennast sündmustega kursis telefoni vahendusel, Inimene peab alati olema kursis sellega, mis on seal, kus teda ennast ei ole. Et kui ta on kursis kogemata sellega, kus ta parajasti on, see võib olla täiesti silmi avav kogemus. Seda võib täiesti katsetada, muidu saate lihtsalt meedia vahendusel teada, mida te teinud olete ja te ise seda ei pane tähelegi,“ märkis jõuluvana riigikogu ees.