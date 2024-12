Kaja Kallas: lõpetage Zelenskõi läbirääkimistele tõukamine

„Suur küsimus on, mis on julgeolekugarantii? /.../ Mis see tegelikult on, mis on käegakatsutav?“ küsis Kallas. „Kui need ei ole sõdurid, kui need ei ole kaugmaarelvad, mis see siis tegelikult on, mis sind tegelikult kaitseb, kui keegi sind ründab? Kõik liikmesriigid, kes on allkirjastanud Ukrainaga julgeolekugarantiide kokkulepped, peavad vastama: mis need on? Tähendab tegelikkuses, mida on nad valmis lauale panema, mis tähendaks, et need julgeolekugarantiid ei oleks tühjad?“