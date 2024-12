Trumpi eriesindaja usub, et Ukraina ja Venemaa on läbirääkimisteks valmis

Kellogg usub, et Ukraina ja Venemaa jaoks on aeg rahus kokku leppida, võttes arvesse olukorda lahinguväljal, mis näitab mõlema poole jõudude kurnatust, vahendab Ukrajinska Pravda.

„Ma arvan, et mõlemad pooled on valmis. Mõelge puurivõitlusele: teil on kaks võitlejat ja mõlemad tahavad lõpetada, teil on vaja kohtunikku nende lahutamiseks. Ma arvan, et president Donald J. Trump suudab seda teha,“ ütles Kellogg.

Kellogg märkis, et Venemaa on ajalooliselt pidanud sõdu, kasutades massisõja strateegiat, mille tagajärg on suured kaotused mõlemal poolel. „See on kurnamissõda,“ ütles Kellogg.

Kelloggi sõnul on sõda juba põhjustanud tohutuid kaotusi – hukkunud on 350 000-400 000 Vene sõdurit ja 150 000 ukrainlast. Ta usub, et nüüd on hetk mõlemal poolel samm tagasi astuda ja läbirääkimisi alustada.

Kelloggi sõnul vahendab Trump rahuläbirääkimisi ja täidab valimiskampaania ajal antud lubaduse.

Kellogg kritiseeris samas intervjuus Venemaa kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse vägede ülema, kindralleitnant Igor Kirillovi tapmist Moskvas. Kellogg ütles, et see ei takista rahuläbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel, aga võib rikkuda sõjapidamise reegleid.

„Kui te tapate lipuohvitsere, kõrgemaid ohvitsere, admirale või kindraleid nende kodulinnas, te nagu laiendate neid [sõjapidamise reegleid]. Ja ma arvan, et see ei ole väga tark tegu,“ ütles Kellogg.

Kellogg osutas ka sellele, et Kirillovi puhul pani mõrva teadete kohaselt toime värvatud isik, mis ei ole tema sõnul „üldse hea idee“.

„Aga teate, selline on sõda... Selliseid asju tuleb sõjas ette. See on kahetsusväärne. See on põhjus, miks sõdurid ei taha kunagi sõtta minna, sest selliseid asju juhtub,“ ütles Kellogg.

