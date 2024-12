Jaan Toots jagas Narvas enne koalitsiooni moodustamist töökohti: see on tavapärane, Raik tegi samamoodi

Eile väitis Narva linnavolikogu opositsioon Delfile, et linnapea Jaan Toots ostis inimesi uude koalitsiooni tasuvate nõukogu kohtadega ja mõni olevat lausa neljal kohal korraga. Toots ütles, et on tavaline poliitjõudusid ümber jaotada ja Raik olevat teinud omal ajal sama.