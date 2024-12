USA kehtestas uued sanktsioonid seoses Nord Stream 2 gaasijuhtmega

USA välisministeerium teatas oma avalduses, et taaskehtestas sanktsioonid mitmele torujuhtme ehitusega seotud üksusele ja ka mitmetele sanktsioonide all olevate laevade omanikele, vahendab Reuters.

USA välisministeeriumi pressiesindaja asetäitja Vedant Patel ütles, et USA on jätkuvalt vastu Nord Stream 2-le kui Venemaa geopoliitilisele projektile.

Mõned lääne ametnikud on väitnud, et juhtmeid kahjustas Moskva. Venemaa president Vladimir Putin lükkas need väited tagasi. Eelmisel aastal teatas Washington Post, et USA-l oli luureteave Ukraina plaanist rünnata torujuhet kuid enne selle kahjustamist.