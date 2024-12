Rektor Mart Kalm: mina ei ole täheldanud EKAs antisemitismi

„Ma peaksin kõigepealt vabandama oma ebatäpse sõnastuse pärast, mis on pahandanud inimesi ja hakanud omaette elu elama ning ka võimaldanud sündida eksiarvamustel,“ ütles Kalm „Aktuaalsele kaamerale“. „Eile alanud debatt on ülikoolidele suur kergendus, et on hakatud teatud asjadest rääkima. EKAle on antud enam nõu kui iial varem ja head nõu võtame ikka kuulda.“

Rektor Kalm märkis, et kavatseb otsuse kindlasti üle vaadata. „Aga mitte mehhaaniliselt, vaid tänastest õppetundidest õppides. Ja eriti head nõu andis meile haridusminister Kristina Kallas, kes ulatas abikäe ja ütles, et haridusministeerium ja välisministeerium pakuvad ülikoolidele nõu, kuidas raskete väärtusotsustega toime tulla, sest seni on ülikoolid olnud sellises küsimuses väga üksi,“ sõnas ta.

Rektori sõnul ei tunne ta, et valitsus EKAt survestaks.

„Ülikoolid on Eestis autonoomsed. Küsimus on hoopis selles, et üks tehniline otsus on saanud ebaproportsionaalselt suure poliitilise tähelepanu osaliseks,“ leidis Kalm. „Ja siin ma pean maha tõmbama nii juubeldajate kui ka kritiseerijate hoogu, sest see leping on suhteliselt tehnilise iseloomuga. Neid Erasmus+ üliõpilaste ja õppejõudude vahetuslepinguid, mida on ülikoolides sadu, menetlevad välissuhete osakonna spetsialistid ja tavaliselt ei jõua need üldse rektori lauale. [Antud juhul] oli meil tegu sisustamata lepinguga, mida meil ei olnud mõtet pidada.“

Ainus, mida ma tõesti EKAs ei ole kunagi täheldanud, on antisemitism. Mart Kalm, EKA rektor