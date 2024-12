Ungari on lubanud panna veto EL-i ettepanekule sanktsioonide kehtestamiseks Gruusia siseministrile ja kahele politseijuhile. Ungari välisminister Szijjártó nimetas seda sammu mõttetuks ja põhjendamatuks, vahendab Hungary Today .

„Olen ​​istunud selles ruumis koos sama Ungari kolleegiga juba peaaegu kaks aastat. Neil on oma positsioonid. Tõenäoliselt ei mängi nad meie, vaid mõne teise meeskonna eest,“ ütles ta.

„Ministril on täiesti õigus,“ kommenteeris Szijjártó hiljem. „Mängime teises meeskonnas. Tema mängib sõda pooldavas meeskonnas ja mina rahu pooldavas meeskonnas, seega näeb ta olukorda õigesti.“

Szijjártó on häälekalt kritiseerinud meetmeid, mis tema arvates pigem suurendavad pingeid kui soodustavad rahu. „Usume, et sanktsioonid ja karistusmeetmed ei aita kaasa konfliktide lahendamisele, vaid pikendavad kannatusi ja ebastabiilsust,“ sõnas ta.

Vaidlus toob esile süveneva lõhe EL-i välispoliitiliste strateegiate üle, eriti seoses Ukrainas käimasoleva konfliktiga ja suhetega naaberregioonidega. Pinged peegeldavad laiemaid probleeme, mis on seotud konsensuse saavutamisega EL-i välispoliitikas.

Ungari on ka varasemalt EL-i partnerite kriitikaga silmitsi seisnud, muuhulgas on see hõlmanud teemasid alates energiakoostööst Venemaaga kuni sanktsioonideni.