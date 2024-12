Prantsusmaa endine riigipea Sarkozy peab kandma elektroonilist jalavõru

Kohtu otsus on Prantsusmaal lõplik. Sellest olenemata ütles endise presidendi advokaat Patrice Spinosi, et ta kaebab otsuse edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Spinosi lisas, et Sarkozy järgib otsust, kuid jätkab oma süütuse tõestamist kõikide vahenditega.