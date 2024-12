INTERVJUU | Kaitseväe juhataja Andrus Merilo: kahjuks ei too ma lähiajal tõenäoliselt häid uudiseid

Kui kaitseväe juhataja Andrus Merilo õhtuti koju läheb ja vaatab oma lähedaste silmadesse, siis nemad vaatavad teda, et kas täna tegid jälle midagi selleks, et meie tulevik oleks kindlustatud. „Ja kui mul see tunne on sees, et ma tegin, siis ma olen kõik õigesti teinud,“ ütleb kaitseväe juhataja.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia