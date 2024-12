Eesti 200: Vene välispoliitilisi narratiive toetav Laats tuleb tagandada Eesti-Gruusia parlamendirühma esimehe kohalt

„Olukord Gruusias on ääretult keeruline - pekstakse nii rahumeelseid protestijaid, kui ka opositsiooniparteide liidreid. Neid arreteeritakse, piinatakse ja sunnitakse väevõimuga vaikima. Gruusia võimupartei on äsja peatanud ka kõik eurointegratsiooniga seotud protsessid. Samal ajal juhib Eesti-Gruusia sõprusrühma Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, kelle Gruusias toimuvat puudutavad sõnavõtud riigikogu suures saalis toetuvad selgelt Gruusia võimupartei jutupunktidele, kelle demokraatliku riigikorralduse vastane tegevus omakorda on esile kutsunud massilised protestid selles paljukannatanud Taga-Kaukaasia riigis,“ rääkis Ando Kiviberg.

„Selliselt esitatud sõnumid ei jäta minule kahtlust, millise meile vaenuliku riigi huve Laatsi avaldused päriselt teenivad. Gruusia demokraatia ja Euroopa püüdlusi toetavate riigikogu saadikute ettepanek on korraldada Eesti-Gruusia sõprusrühma esimehe uued valimised, et Eesti parlamendi toetust tunneks eelkõige Gruusia inimesed, mitte Gruusia võimupartei,“ ütles Kiviberg. „Oleme teemat arutanud ka koalitsioonipartneritega, kes on samuti arvamusel, et sellised sõnavõtud ei ole kohased ning toetavad uue juhi määramist“.

Riigikogu õiguskomisjoni kuuluva Kivibergi sõnul on oluline, et demokraatlikud riigid ei kaotaks huvi Gruusias toimuva vastu, sest see teenib ainult Venemaa huve. „Suurem osa Gruusia rahvast näeb oma tulevikku Euroopa Liidus, mida kinnitab fakt, et 80% Gruusia inimestest soovib, et nende riik ühineks Euroopa Liiduga. Eesti koos teiste riikidega töötab selle nimel, et toetada Gruusia demokraatlikku arenguteed ning lõimumist Euroopaga,“ ütles Kiviberg.

Täna esitas osa Eesti-Gruusia sõprusrühma kuuluvaid koalitsioonisaadikuid umbusaldusavalduse rühma esimehele Lauri Laatsile seoses tema vastuoluliste väljaütlemistega Gruusia olukorra kohta, kus Laats kordas venemeelse Gruusia võimupartei narratiive riigis toimuvate kodanike demokraatiat ja Euroopa suunda toetavate meeleavalduste osas.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada