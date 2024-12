Narva piiripunkti grupijuhi Mark Derbnevi sõnul on detsembri esimese nädalaga võrreldes piiriületajaid viimastel päevadel veidi rohkem. „Peamiselt on see seotud eesootava koolivaheaja ja pühadeperioodiga, kui inimesed käivad teisel pool piiri sugulastel ja sõpradel külas,“ märkis ta.