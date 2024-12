Nõusolekuseadus tuleb: justiitsministeerium saatis väljatöötamiskavatsuse kooskõlastusringile

VTKs on välja toodud, et justiitsministeeriumi andmetel on registreeritud seksuaalkuritegude arv aastate jooksul kasvanud. 2023. aastal registreeriti Eestis 731 seksuaalkuritegu, millest vägistamisi oli 191. Tuleb märkida, et suure osa registreeritud seksuaalkuritegudest moodustavad laste vastu toime pandud registreeritud seksuaalkuriteod (2023. aastal 87% kõigist registreeritud seksuaalkuritegudest).

Eksperdid pooldavad pigem JAH-mudelit

VTKs on nenditud, et kuivõrd seadusemuudatus on suunatud eeskätt seksuaalvägivalla ohvrite paremale kaitsele ning avaldab mõju paljudele eluvaldkondadele, ei saa kavandatavale seadusemuudatusele üksi panna lootust, et see iseenesest inimestele paremaid suhtlemisoskusi õpetab või inimesi üksteise inimõigusi paremini austama paneb. On selge, et ainult karistusõiguse muutmisega eelöeldut ei saavuta. Kuid sarnaselt laste kehalise karistamise keelustamisega seadusandluses, kannab ka karistusseadustiku muutmine ühiskondlike hoiakute kujundamise pikaajalist eesmärki.