USA hinnangul on Põhja-Korea Ukraina vastu võitlemisel kaotanud mitusada sõdurit

Pyongyang on saatnud tuhandeid sõdureid Venemaale Kurski oblastisse, et toetada Venemaa sõjategevust Ukraina vastu. Ukraina väed haarasid kontrolli Kurski oblasti piirkondade üle tänavu augustis.

Viimase hinnangu kohaselt on Põhja-Korea väed kaotanud Kurskis võideldes mitusada sõdurit, ütles USA ametnik. See arv hõlmab kõikide auastmete sõdureid ja nii kergeid vigastusi kui ka lahingutegevuses hukkumist.

„Nad ei ole varem lahingutegevuses osalenud,“ märkis ametnik, lisades, et see on tõenäoliselt kaotuste põhjuseks.

Veidi varem teatas Ukraina sõjaväe ülem Oleksandr Sõrskõi, et Venemaa on kasutanud Põhja-Korea vägesid mitme päeva jooksul Kurskis toimunud intensiivse pealetungi keskmes.

Samuti on märkimisväärseid kahjusid saanud Ukraina. Zelenskõi tunnistas hiljuti, et alates tähemahulise sissetungi algusest on hukkunud 43 000 Ukraina sõdurit ja 370 000 on saanud haavata.