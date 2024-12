TAGATUBA | Imede aeg! Kaja Kallas on läinud, EKRE mandunud. Eesti poliitikasse saabus jõulurahu

Kui poliitikutelt uurida, kas ka neile tundub, et Eesti poliitika on igavamaks muutunud, tõrguvad paljud seda alguses tunnistamast. „Mina sellist hinnangut ei annaks,“ ütles Raimond Kajulaid (SDE). Rain Epler kinnitas Tagatoale, et nemad EKRE-s ei igatse Kaja Kallast absoluutselt taga. „Üllatav küsimus,“ nentis ta.