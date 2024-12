INTERVJUU | Prantsusmaa suursaadik: peamine probleem on selles, et kriise üha lisandub ja kõik toimuvad korraga

Prantsusmaa suursaadik Eestis Emmanuel Mignot märkis Delfile, et lõppevat aastat ei iseloomusta siiski ainult negatiivsed uudised. Ta kiidab Euroopa Liidu head koostööd nii Ukraina toetamisel kui ka Euroopa kaitsevõime arendamisel ning märgib, et Venemaad on viimasel ajal tabanud tugevad tagasilöögid.