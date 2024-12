Katri Raik Tootsi uuest koalitsioonist: see ametikohtadega äraostmine on muutunud piinlikuks

Tootsi uude koalitsiooni kuulub ka kolm Raigi fraktsiooni Respekt liiget, kes praeguse Raigi-Stalnuhhini koalitsiooniga rahul polnud. „Needsamad on enne ka olnud meiega koos, ära käinud ja tagasi tulnud. Meil on selline vaba liikumine, et kandideeritakse selles nimekirjas, kus on rohkem lootust sisse saada ja pärast tehakse endale mugavamaid valikuid,“ kirjeldas Raik.