Julgeoleku- ja koordinatsioonidirektor: olen kindel, et JEFi riigid jõuavad NATO tippkohtumiseks oma kaitsekulude suurendamiseni

Tallinnas toimus nädala alguses kõrgetasemeline ühendekspeditsiooniväe (JEF) tippkohtumine. Peaminister Kristen Michal ütles novembris , et teeb kohtumisel ettepaneku JEFi riikidele tõsta kaitsekulude miinimumtase vähemalt 2,5 protsendini SKT-st. Sellist lubadust kohtumisel küll ei sündinud, kuid kõik riigid nõustusid siiski, et kaitsekulutusi tuleb tõsta.

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Erkki Tori ütles Delfile, et praegust julgeolekuolukorda vaadates on täiesti loogiline, et kaitsekulud kõikides NATO riikides peaksid tõusma. Ta tõi välja, et kui Ukraina sõda 2014. aastal algas ning sellega koos lepiti kokku kaitsekulude kahe protsendi reegel, siis täitis alguses seda ainult seitse liikmesriiki. Tänaseks ületab kahe protsendi piiri juba 23 NATO liikmesriiki.