President Zurabišvili Strasbourgis: Euroopa on reageerinud Gruusia sündmustele leigelt ja aeglaselt

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola ütles Zurabišvilit tervitades: „Teie viimase visiidi ajal arutasime Gruusia teed Euroopa Liitu, kuid nüüd paistab see tee väga konarlik. Paljud Gruusias kardavad oma riigi tuleviku pärast. Kinnitan kogu parlamendi nimel kõikidele grusiinidele, kes ootavad Euroopalt tuge ja näevad Euroopas oma tulevikku, et te ei ole üksi. Me näeme ja kuuleme teid ning seisame teie kõrval. Euroopa Parlament toetab teid ja teie teed Euroopasse.“

President Zurabišvili rääkis muu hulgas protestilainest, mis sai alguse oktoobris toimunud ja kaheldavate tulemustega päädinud presidendivalimistest. „Me oleksime justkui sattunud tagasi 1921. aastasse, kõik kordub,“ ütles ta. „Sellepärast ongi Gruusia rahvas nii kindlameelne ja vapper. Kõik teavad, et ohus on meie vabadus, tulevik ja iseseisvus.“

Ta rõhutas siiski, et tegemist on rahumeelse, mitte revolutsioonilise liikumisega. „Meil on ainult kaks nõudmist – me tahame tagasi oma häält, mis valimistel varastati, ning me tahame tagasi tulevikku Euroopas. Selleks on vaja korraldada uued valimised.“

Gruusia ühiskond ei ole president Zurabišvili sõnul lõhenenud. Vastasseis on Gruusia rahva ja repressiivse, viimastel aastatel järjest kiiremini autoritaarsusse kaldunud võimuaparaadi vahel. „Euroopa on seni reageerinud leigelt ja aeglaselt. Te saaksite ja võiksite teha palju rohkem,“ sõnas ta. Euroopa ja lääs peaksid Gruusia demokraatiameelseid jõude poliitiliselt rohkem toetama, samuti nõudma õiglust ja poliitvangide vabastamist ning toetama jõulisemalt uute valimiste korraldamist, sest Gruusias toimuv ei ole ainult Gruusia sisepoliitika ja poliitiliste valikute küsimus. See puudutab ka Euroopat ja Euroopa strateegilisi huve. „Gruusia langemine Vene kontrolli alla mõjutaks kõike alates julgeolekust Mustal merel ning lõpetades Armeenia tulevikuga. Panused on kõrged.“

Tegemist oli president Zurabišvili teise visiidiga Euroopa Parlamenti, esimest korda võttis ta täiskogul sõna 31. mail 2023.

