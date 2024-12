Kertši väinas purunenud Vene tankerid on reostanud ligi 50 kilomeetrit rannikut

„Puhastustööde tsoon on Krasnodari krai Temrjuki ja Anapa rajooni rannajoonel kasvanud 49 kilomeetrini. Lisaks sellele on patrullimarsruuti suurendatud 70 kilomeetrini,“ teatas ministeerium, vahendab Meduza.

Masuudireostuse tagajärgede kõrvaldamisse on kaasatud üle tuhande inimese ja sada ühikut tehnikat ning tööd käivad ööpäevaringselt.

Varem teatas Venemaa eriolukordade ministeerium, et reostatud on 35 kilomeetrit Krasnodari krai rannikut alates Temrjuki rajooni Vesselovka asulast kuni Blagoveštšenskaja staniitsani Anapas. Piirkonnas on kehtestatud eriolukord.