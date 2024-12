Narvas sündis jälle uus koalitsioon, Toots proovib Raigilt ja Stalnuhhinilt võimu tagasi saada

„Põhimõtteliselt koalitsioon on jah moodustatud,“ kinnitas Delfile uue koalitsiooni ja praegune Katri Raigi fraktsiooni Respekt liige Vladimir Žavoronkov, kelle sõnul arutati eile õhtul üle ka seisukohad neljapäevaseks hääletuseks linnaeelarve suhtes.

„Kõik pooled esitasid omad vaated ja ettepanekud selles osas,“ lisas Žavoronkov. „ Inimesed on täiesti erinevate maailmavaadetega ja tuli leppida kokku, et kus kohas me leiame ühist keelt, ja kus ei leia.“

Eelkõige koosneb uus koalitsioon Keskerakonna fraktsiooni liikmetest, kuid kolm liiget on ka Katri Raigi fraktsioonist Respekt ning kolm liiget Mihhail Stalnuhhini fraktsioonist Narva 2.0. Lisaks on koalitsioonis ka üks fraktsioonitu liige. Kokku peaks liikmeid uues koalitsioonis olema praegu 17. Narva volikogus on 31 liiget, seega on uuel koalitsioonil vajalik arv inimesi enamuse saamiseks olemas.

„Kõnelused aga veel ei lõppenud - kõik, kellel on kindlad vaated ja juhtimisoskus, ootame, et nad liituvad ka meiega,“ ütles Žavoronkov. „Nii Respektis kui Narva 2.0-is on olemas sellised inimesed.“

Uus umbusaldus

Juba homme esitab uus koalitsioon linnavolikogu esimehe Tatjana Stolfati umbusaldamise avalduse, kuid hääletuseks läheb Žavoronkovi sõnul uue aasta jaanuaris. „Jaanuarikuu on see, kus on kõikides küsimustes võimalik saavutada kompromiss,“ ütles ta.

Oluline Žavoronkovi sõnul on, et linnas oleks võim ja see kehtiks kuni järgmiste valimisteni. Praegu on tema sõnul kindla juhtimisteta mõned asjad otsustamata jäänud. „Esimene samm on kindlasti eelarve,“ ütles ta.

„Kolm kuud toimub selline maadlus ja võitlus, kõik on nii hasarti täis sellest olukorrast,“ kirjeldas Žavoronkov olukorda Narvas.