Lõuna-Korea president Yoon ei ilmunud korruptsiooniuurijate ette ülekuulamisele

Yooni kaitsemeeskond teatas eile, et ta ei pannud toime võimuhaaramiskatset ja on valmis võitlema selle süüdistuse vastu kohtus, vahendas uudisteagentuur Yonhap.

„Kuigi me ei pea võimuhaaramissüüdistusi õiguslikult pädevateks, allume me juurdlusele,“ lubas Yooni meeskonna liige Seok Dong-hyeon.

Korruptsiooni uurimise büroo teatas sel nädalal, et Yoonile saadetud kutse tuli üle andmata tagasi, sest nimetamata isik presidendikantseleis keeldus seda vastu võtmast.

Uurijad ütlesid, et kaaluvad teise kutse saatmist, aga büroo juht Oh Dong-woon ütles eile parlamendile, et kaalutakse ka, kas anda välja vahistamisorder.