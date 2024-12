Uuendused iPhone 16 kaamerates: profitasemel fotod ja filmilikud videod

Muljetavaldav vaade nii lähedalt kui kaugelt

iPhone 16 ja iPhone 16 Plus on rikastatud täiustatud topeltkaamerate süsteemiga, mis hõlmab endas 48-megapikslist Fusion ja 12-megapikslist Ultra Wide kaamerat. See kooslus võimaldab jäädvustada ülikõrge resolutsiooniga kaadreid või kasutada 2x optilise suumiga Telephoto funktsiooni. iPhone 16 Pro ja iPhone 16 Pro Max kaamerasüsteemi juurest leiab samuti 48-megapikslise Fusion põhikaamera, aga ka uue 48-megapikslise (varem 12 MP) Ultra Wide objektiivi, mis on varustatud optilise pildistabilisaatori ja tipptasemel quad-pixel sensoriga.