Kaitseminister Hanno Pevkur tunnistas saates „Vilja küsib“, et pole von Krahli teatri etendust „Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast“ näinud ega kavatsegi vaadata. Küll on on ta kuulnud, mismoodi teda seal ennast kujutatakse: mõttetu mehena, kelle täisnimi ei vääri isegi väljaütlemist.