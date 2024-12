NATO võttis Ukraina sõjalise abistamise koordineerimise USA-lt üle

Pärast mitmekuist viivitust astutud samm annab NATO-le otsesema rolli sõjas Venemaa kallaletungi vastu.

Diplomaadid tunnistasid siiski Reutersile, et koordineerimise üleandmisel NATO-le võib olla piiratud mõju, sest Trumpi juhitud USA võib ikkagi anda oma toetuse lõpetamisega Ukrainale suure tagasilöögi, sest USA on NATO-s domineeriv jõud ja on andnud Kiievile enamiku relvi.

NATO uue Ukraina-missiooni nimega NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NATO julgeolekuabi ja väljaõpe Ukraina jaoks – NSATU) peakorter asub Saksamaal Wiesbadenis paiknevas USA baasis Clay Barracksis.

Informeeritud allikas ütles Reutersile, et see on nüüd täielikult tegutsev.

NATO sõjaline peakorter SHAPE teatas, et selle Ukraina missioon hakkab USA-lt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt vastutust üle võtma.

„NSATU töö /.../ on mõeldud Ukraina jõupositsioonile viimiseks, mis viib NATO jõupositsioonile, et hoida selle miljard inimest nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas väljaspool ohtu ja jõukana,“ ütles NATO ühendatud väejuhatuse ülem Euroopas, USA kindral Christopher G. Cavoli. „See on hea päev Ukraina jaoks ja hea päev NATO jaoks.“

Seni on lääne sõjalist abi Ukrainale koordineerinud USA juhitud umbes 50 riigi koalitsioon Ramsteini grupp, mis on saanud nime USA lennubaasi järgi Saksamaal, kus see esimest korda kogunes.

NSATU töötajate arvuks on kavandatud umbes 700, sealhulgas sõjaväelased NATO sõjalises peakorteris SHAPE Belgias ning logistikakeskustes Poolas ja Rumeenias.

