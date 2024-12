Venemaa riigiduuma kiitis heaks uue seaduseelnõu, mis laiendab riigireetmise mõistet

Kehtivates õigusaktides on „vaenlase poole pöördumine“ kitsamalt tõlgendatud, määratledes seda kui liitumist vaenlase relvajõududega. Riigireetmise õiguslikku määratlust on juba laiendatud, et see hõlmaks abi osutamist välisriikidele või -organisatsioonidele.

Inimõiguslased on hoiatanud, et uue seaduseelnõu ebamäärane sõnastus võib olla suunatud igaühe vastu, kellel on sidemeid Ukraina organisatsioonidega. Samuti öeldi, et tõenäoliselt tõlgendatakse seadust laiemalt, et karistada ka neid, kellel on kontakte lääne organisatsioonide või ettevõtetega.